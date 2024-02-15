Суд приговорил бывшего адвоката Улюкаева к восьми годам лишения свободы

Адвокат Дареджан Квеидзе, защищавшая бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, была приговорена к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В статье говорится, что уголовное дело по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере в отношении адвокатов Дареджан Квеидзе и Андрея Фоломейкина было возбуждено столичным Главным следственным управлением Следственного комитета России в январе 2022 года. Юристов обвиняли в хищении $1 млн (83 млн рублей), которые предназначались для прекращения уголовного преследования учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова.

Квеидзе и Фоломейкин связались с супругой Строганова и, ссылаясь на свои обширные связи в судейском сообществе, предложили организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного с минимальными сроками. За своим услуги адвокаты потребовали передать им $1 млн.

Однако после того, как в июле 2021 года суд приговорил Строганова, признанного виновным в даче взяток, к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб., его супруга посчитала себя обманутой адвокатами и обратилась в правоохранительные органы.

Приговоренные Одинцовским городским судом Московской области к восьми годам лишения свободы Квеидзе и Фоломейкин уже обжаловали это решение.

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