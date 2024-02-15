Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил бывшего адвоката Улюкаева к восьми годам лишения свободы

Бывший адвокат Улюкаева получила восемь лет лишения свободы за мошенничество

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Адвокат Дареджан Квеидзе, защищавшая бывшего главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, была приговорена к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В статье говорится, что уголовное дело по двум эпизодам статьи Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в особо крупном размере в отношении адвокатов Дареджан Квеидзе и Андрея Фоломейкина было возбуждено столичным Главным следственным управлением Следственного комитета России в январе 2022 года. Юристов обвиняли в хищении $1 млн (83 млн рублей), которые предназначались для прекращения уголовного преследования учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова.

Квеидзе и Фоломейкин связались с супругой Строганова и, ссылаясь на свои обширные связи в судейском сообществе, предложили организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного с минимальными сроками. За своим услуги адвокаты потребовали передать им $1 млн.

Однако после того, как в июле 2021 года суд приговорил Строганова, признанного виновным в даче взяток, к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн руб., его супруга посчитала себя обманутой адвокатами и обратилась в правоохранительные органы.

Приговоренные Одинцовским городским судом Московской области к восьми годам лишения свободы Квеидзе и Фоломейкин уже обжаловали это решение.

Ранее бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что не замечал нарушений в тюремной камере во время своего заключения за получение взятки.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами