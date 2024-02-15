В России подорожало мороженое

За год спрос на мороженое в рознице увеличился на 31% (если сравнивать IV квартал 2023 года с аналогичном периодом прошлого года). В дистанционных продажах темп прироста был еще выше — продажи выросли на 87% за этот период. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе государственной системы «Честный знак».

В России цены на мороженое за год незначительно выросли: в 2023 году средняя цена за килограмм десерта составила 637 рублей, что на 2% больше, чем в 2022 году.

Самым преданным мороженому регионом в России стала Тульская область — в IV квартале прошлого года на 1000 жителей пришлось 493 кг мороженого. Далее идет Московская область (473 кг на 1 тыс. жителей), Ленинградская область (465 кг на 1000 жителей) и Свердловская область (460 кг на 1000 жителей). Пятерку лидеров замыкает Мурманская область (448 кг на 1 тыс. жителей).

«Если говорить о предложении мороженого, то в 2023 году в России было произведено 492 тыс. тонн мороженого. Поставлено из-за пределов страны было 9 тыс. тонн продукции, что составляет 1,8% от предложения за прошлый всего год. Предложение мороженого увеличилось в IV квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года на 24%. Такой скачок во многом произошел за счет существенного прироста внутреннего производства, а именно на 25%», — прокомментировала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

Лидером по производству мороженого за 2023 год стал Центральный федеральный округ, в котором было произведено 167 тыс. тонн десерта — это 34% от общего объема производства в стране. Приволжский федеральный округ занял второе место по объемам производства: там за прошлый год было произведено 96 тыс. тонн продукции, что составляет 19,5% от общего объема производства в стране.

В структуре форматов производимого мороженого выделяются три основных: вафельные стаканчики, эскимо (на палочке) и вафельный рожок. В IV квартале 2023 года наибольший объем производства пришелся на вафельный стаканчик — 36%. Наименьший объем пришелся на рожок — 10%.

Ранее врач рассказал об опасности употребления одного вида творога.