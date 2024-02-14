Бандит заявил полиции, что хранит 2 млн контрафактных сигарет для «личного использования»

В Великобритании мужчина заявил полиции, что хранит 2 млн поддельных сигарет для «личного использования», и угодил за решетку. Об этом пишет Mirror.

В 2019 году сотрудники Управления по налоговым и таможенным сборам обнаружили на складе в графстве Дарем 2 млн 110 тыс. единиц продукции Richmond и Marlboro Gold. Владельцем контрафактных запасов оказался 39-летний Норман Кей, который впоследствии заявил полицейским, что все сигареты предназначались для «личного использования». СМИ стали называть его «царем фальшивых сигарет».

Заявление Нормана произвело впечатление на судью, который подсчитал, что в таком случае мужчине необходимо было бы выкуривать более 100 сигарет в день в течение 100 лет. В итоге Кей признал, что прятал товары вместе с сообщниками, чтобы не платить пошлины. Он задолжал государству налогов на £630 тыс. Хранившиеся на арендованном складе сигареты принадлежали организованной преступной группе.

Судья подчеркнул, что Кей играл «важную роль» в преступной схеме, и приговорил его к 30 месяцам лишения свободы.

Ранее большинство россиян заявили о готовности покупать нелегальные сигареты при росте цен.