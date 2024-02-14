Выдворенный из Латвии 82-летний россиянин заселился в двухкомнатную квартиру в Калининграде

Выдворенный в январе из Латвии 82-летний Борис Катков обрел новое жилье в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.

В Калининград пенсионер прибыл 13 января. Сначала он остановился в местной гостинице, затем дети арендовали для него жилье. Глава региона распорядился в кратчайшие сроки предоставить Каткову служебную квартиру.

Как сообщается, вслед за мужчиной в Россию приехала его жена Мария. У пары, которая живет в браке 57 лет, есть двое детей, трое внуков и две правнучки. Сейчас оставшиеся в Латвии родственники пенсионера обсуждают вопрос возможного переезда в РФ.

«Заселились с супругой в двухкомнатную квартиру. Впечатления очень хорошие. Я хочу поблагодарить губернатора. Все очень хорошо, мы очень довольны», — поделился Катков.

Он отметил, что власти также оказали ему финансовую помощь и купили мебель в новое жилье. Сейчас пенсионер озабочен лишь тем, что квартира является временной. Продать свой дом в Латвии он не может, так как там живут остальные члены его семьи.

В середине января власти Латвии решили выдворить мужчину под предлогом создания угрозы нацбезопасности. Раньше Катков возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества, но был арестован и выдворен из страны одним днем.

Ранее стало известно, что из Латвии могут депортировать почти 800 российских пенсионеров.