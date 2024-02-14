На ВФМ–2024 представят достижения страны глазами россиян

Участникам Всемирного фестиваля молодежи представят мультимедийную выставку национального фотоконкурса «Знание.Россия», которая станет частью образовательной программы. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что на ВМФ–2024 с использованием технологий дополненной реальности (AR) будет представлено 28 фотографий, выбранных из числа победителей Национального творческого конкурса «Знание.Россия».

Выставка подготовлена Российским обществом «Знание», и будет реализована при поддержке генерального партнера фотоконкурса — информационного агентства ТАСС.

Как объяснили организаторы, фотовыставка организована, чтобы через фотографии познакомить молодых людей со всего мира с актуальными достижениями России в науке, спорте, искусстве.

На участие в национальном фотоконкурсе «Знание.Россия» в 2023 году было подано более 13 тысяч заявок. При этом только 50 фотографий вошли в число лучших работ, 28 из них будут представлены на фестивале.

Участникам ВФМ представят фотографии профессионалов и любителей из 10 регионов. Так, будут представлены природные богатства Архыза, села Териберки, Алтая и Забайкальского края, а также архитектурные решения: Русский мост во Владивостоке, мечеть «Сердце Чечни», «Лахта Центр» и другие достижения России в различных сферах.

Отмечается, что экспозиция будет состоять из 7 выставочных стендов, на каждом из которых будут размещены 4 фотографии и QR-код — с его помощью зрители благодаря AR-технологиям смогут увидеть «ожившие» фотографии. При этом снимки будут дополнены эффектами визуализации, интересными фактами и аудиосопровождением.