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Удальцову продлили срок содержания под стражей

Районный суд продлил срок содержания под стражей Сергею Удальцову

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Суд продлил срок содержания под стражей координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство... о продлении срока содержания под стражей Удальцову Сергею Станиславовичу», — сказано в сообщении.

Срок продлен до 15 мая 2024 года.

12 января Басманный суд арестовал Сергея Удальцова до 15 февраля. Координатор «Левого фронта» проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. Удальцов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он заявил, что поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

9 февраля стало известно, что Росфинмониторинг включил Сергея Удальцова в перечень экстремистов и террористов.

Ранее в ОНК сообщили, что Удальцов не жаловался на условия содержания в СИЗО.

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