Врачи предложили россиянке с переломом позвоночника самой добираться до больницы 180 км

Следственный комитет Иркутской области проводит доследственную проверку в отношении медиков, отказавших в госпитализации пациентке с переломом позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

38-летняя жительница иркутского поселка Усть-Уда сильно ударилась спиной, когда боль стала невыносимой, женщина вызвала скорую помощь. Медики осмотрели пациентку и сообщили, что в больницу ей придется ехать самостоятельно.

По данным Telegram-канала Babr Mash, пострадавшая вместе с мужем на личном авто добиралась до медицинского учреждения 180 километров, семья ехала до больницы всю ночь.

В Боханской ЦРБ у сельчанки диагностировали перелом одного из позвонков. По факту отказа в госпитализации проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Воронежской области мужчина уполз из больницы, не дождавшись помощи хирургов.