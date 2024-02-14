В Ярославской области двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа, пока мать пила с подругой

В Тутаевском районе Ярославской области будут судить местную жительницу за падение сына из окна восьмого этажа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в июне 2023 года, 33-летняя мать распивала спиртные напитки с подругой и оставила без присмотра двухлетнего сына. Мальчик забрался на подоконник, не удержался и выпал из окна восьмого этажа.

Скорую помощь ребенку вызвали соседи, пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали, маленького пациента удалось спасти. Суд по иску органов опеки и попечительства ограничил женщину в родительских правах, мальчик находится в доме малютки.

Уголовное дело в отношении матери направлено в суд.

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