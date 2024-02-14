Школьница из Дагестана обвинила в домогательствах дальнего родственника

В Дагестане ученица девятого класса обвинила замдиректора школы в домогательствах. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в селе Калининаул Казбековского района. Девушка утверждает, что бывший директор школы, который сейчас занимает должность замдиректора по безопасности, запер кабинет и стал к ней приставать.

Мужчина обвинения ученицы отверг. Согласно его версии, девочка сама зашла к нему в кабинет, чтобы рассказать о проблемах в семье. По данным Telegram-канала, пострадавшая и подозреваемый приходятся друг другу дальними родственниками.

Родные школьницы говорят, что мужчина пытался замять скандал, но они все же написали заявление в полицию. В настоящее время делом занимаются сотрудники СК.

Ранее москвич затащил в квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.