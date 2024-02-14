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Российский школьник выпал с балкона в сугроб, встал и позвал на помощь

В Нижнем Новгороде ребенок выжил после падения с балкона

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FotograFFF/Shutterstock

В нижегородском поселке Мостоотряд 11-летний мальчик поскользнулся на балконе и упал с высоты. Об этом сообщает портал News NN.

Инцидент произошел в поселке Мостоотряд, 11-летний школьник остался дома один и решил проветрить квартиру, он поскользнулся на балконе и упал с высоты. Падение смягчил снег, мальчик смог подняться на ноги и позвать на помощь.

Соседи отвели его домой, спустя несколько минут из магазина вернулась мать мальчика, женщина немедленно вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом поясницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее третьеклассница выпала из окна на четвертом этаже и сломала позвоночник.

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