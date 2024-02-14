МИД РФ выразил протест послу Узбекистана

Посла Узбекистана Ботиржона Асадова вызвали в МИД России после оскорбительных высказываний ректора университета журналистики страны Шерзода Кудратходжаева о жителях, говорящих не по-узбекски. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан <...> Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В МИДе отметили, что любые попытки изнутри или извне испортить отношения между народами РФ и Узбекистана обречены на провал.

Москва рассчитывает, что МИД Узбекистана даст свою принципиальную оценку оскорбительных высказываний Кудратходжаева.

До этого в министерство иностранных дел России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии в Москве. Решение было связано с обращениями российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ на территории Вильнюса, Риги и Таллина.

Ранее Захарова заявила, что Москва ответит на возможное закрытие генконсульства России в Сиднее.