Путин анонсировал изменения в принципах работы здравоохранения

Система здравоохранения России должна претерпеть серьезные изменения, человек и его здоровье должны оказаться в центре внимания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума технологий будущего, сообщает РИА Новости.

«В предстоящие годы предстоит серьезно изменить принципы и подходы системы здравоохранения. Человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения» — сказал президент, добавив, что вся медицинская система должна быть направлена на сбережение здоровья граждан и увеличение количества оказанных услуг.

Глава государства также указал, что нужно серьезно модернизировать приемные отделения больниц, оснастить их современным, в том числе реанимационным, оборудованием.

До этого Путин предложил увеличить выплаты медикам в селах и малых городах. Он поручил кабмину завершить работу как можно быстрее, чтобы уже с 1 апреля врачи начали получать повышенные выплаты за март задним числом.

Ранее Путин заявил, что Россия приблизилась к созданию вакцины от рака.