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Исследование: у россиян снизился интерес к чтению в 2023 году

Президент Эксмо-АСТ Новиков: у россиян упал интерес к чтению в 2023 году

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Shutterstock/Milan Ilic Photographer

В 2023 году фиксировалось снижение интереса к чтению в крупных городах России практически во всех возрастных категориях. Об этом рассказал президент издательской группы «Эксмо–АСТ» Олег Новиков, слова которого приводит проект «Сноб». Он отметил, что в среднем падение с 2022 года составило 1%.

По его словам, наиболее активными читателями в прошлом году являлись граждане в возрасте от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет. Традиционно, большая часть — женщины. Молодежь при этом стала на 3% чаще приобретать книги, отметил Новиков.

«Если говорить о перспективах 2024 года, нам кажется, что какие-то негативные тренды удастся преодолеть. Мы надеемся, что появится больше популярных авторов. В частности, хотелось бы привести в пример книги Николая Цискаридзе, чьи продажи уже превышают 100 тысяч экземпляров», — добавил он.

Согласно итоговой презентации «Эксмо-АСТ, продажи книг американского писателя Стивена Кинга в прошлом году упали на 22% в штучном выражении в сравнении с 2022 годом.

В это же время в лидеры вышли автор романов Анна Джейн (874,3 тыс. экземпляров), Федор Достоевский (858 тыс. экземпляров) и Агата Кристи (628 тыс. экземпляров).

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