Расправившийся с попугаем дочери египтянин пытался вломиться в дом экс-жены с граблями

В Ленобласти египтянин, расправившийся с попугаем дочери из-за имени, пытался проникнуть в дом экс-жены с граблями. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, отец-иностранец не единожды пугал семью своими выходками. В распоряжение 78 попало видео, где египтянин пытается вломиться в дом к бывшей супруге с граблями — он стучит садовым инструментом по стеклу и кричит.

До этого отец-египтянин схватил попугая, подаренного его малолетней дочери, и расправился с ним. Перед этим у них произошел спор из-за имени — мужчина хотел назвать птицу Кения, а девочка настаивала на имени Россия.

Ранее студента из Египта задержали в Казани за мастурбацию в общественном месте.