Москвич затащил в квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней

В Москве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в своей квартире. Об этом сообщает столичное управление СК России.

По версии следствия, инцидент произошел 12 февраля в жилом доме в 3-м Новомихайловском проезде. Мужчина затащил ребенка в свою квартиру, а затем надругался над девочкой.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего москвича, сейчас с ним проводятся следственные действия. Ему планируют избрать меру пресечения.

«Следователями столичного СК изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые в настоящее время осматриваются, а также устанавливаются иные очевидцы произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее москвич развратил 15-летнюю падчерицу во время заграничной поездки.