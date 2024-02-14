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Город Ростов станет Великим

Решением областной думы Ростов переименуют в Ростов Великий

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Решением депутатов областной Думы Ростов в Ярославской области официально переименуют в Ростов Великий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель региона в Совете Федерации Наталия Косихина.

«Отдельным решением депутатов Ярославской областной Думы стала единогласная поддержка переименования Ростова в Ростов Великий – города с многовековой историей и культурой», — написала Косихина.

По ее словам, ранее решение поддержали губернатор Ярославской области Михаил Евраев, региональная Общественная палата и муниципальные депутаты самого Ростова.

Кроме того, в городе был проведен опрос общественного мнения, согласно которому инициативу о переименовании поддержали около 60% горожан.

Решение вступит в силу в случае одобрения его Государственной Думой и президентом России.

Ростов (Ростов Великий) — один из старейших городов России, основан в 862 году. Расположен в 186 километрах к северо-востоку от Москвы, в 47 километрах от областного центра — Ярославля, на берегу озера Неро. В 1207—1474 годах был центром Ростовского княжества. Входит в состав Золотого кольца России.

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