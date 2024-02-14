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В ГД внесли законопроект об обязанности впускать газовщиков в квартиру

В Госдуму внесен законопроект, обязующий граждан впускать газовщиков в квартиру

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Global Look Press

В Государственную думу РФ внесен проект, обязывающий собственников квартир обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных нижней палаты российского парламента.

«Собственник помещения или наниматель жилого помещения <...> обязаны обеспечить доступ сотрудника специализированной организации к <...> газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию», – говорится в законопроекте.

Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Отмечается, что в декабре в первом чтении был принят законопроект о штрафах за отказ впускать газовщиков в дома до 500 тыс. руб. или 1 млн руб. в случае рецидива.

В начале прошлого года Государственная дума приняла законопроект о проверках газового оборудования в многоквартирных домах одной компанией. Согласно проекту, управляющая организация наравне с собственниками обязуется заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об усилении контроля за газовой безопасностью в регионе.

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