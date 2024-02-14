Мантуров назвал устойчивость промышленности России результатом кропотливой работы

Драматические прогнозы об упадке российской промышленности не сбываются, и это совсем не случайность. Об этом на пленарной сессии «О ключевых достижениях и результатах развития промышленности. Итоговая коллегия», с которой на Международной выставке-форуме «Россия» стартовал День промышленности, заявил зампредседателя правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

На мероприятии он рассказал о задачах и целях, стоящих перед промышленностью, о вызовах, с которыми отрасли пришлось столкнуться, а также о результатах и достижениях последних лет.

«Такая устойчивость является результатом многолетней кропотливой работы над созданием по сути новой промышленности вместо той, что пришла в упадок после развала Советского Союза. И если в 90-е годы была деградация, то в нулевых началась фаза возрождения, которая затем перешла в режим развития, и именно это послужило нашей готовности отвечать на нестандартные вызовы», — отметил Мантуров.

Также глава Минпромторга рассказал о промежуточных итогах и перспективах решения задачи по ускоренному переходу на импортозамещение, поставленной президентом России Владимиром Путиным. По его словам, бизнес получил широкую систему мер поддержки, и в качестве подтверждения их результативности наблюдается эффективно работающий Фонд развития промышленности.

«Он выдал индустриальному бизнесу льготных займов уже более чем на 510 млрд рублей. С учетом инвестиций и уплаченных налогов суммарный эффект от работы Фонда в прошлом году превысил триллион рублей, а общее количество планируемых высокотехнологичных проектов перешагнуло планку полутора тысяч. Свои Фонды развития промышленности уже созданы в 87 субъектах РФ», — сказал он.

Также Мантуров отметил темпы масштабирования индустриальных парков и промышленных технопарков в регионах. Министр уточнил, что за 10 лет их число превысило 280, что является прямым следствием нового подхода к промышленности России.

Напомним, на выставке «Россия» 14 февраля в рамках Форума национальных достижений проходит День промышленности. Посетителям продемонстрируют историю, современность и будущее промышленного комплекса России.