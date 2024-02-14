Мужчина похитил школьницу после знакомства в онлайн-игре

В США 35-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетней школьницы, девочку нашли в 800 километрах от дома. Об этом сообщает ABC News.

Школьница пропала из дома в Южной Каролине 11 февраля, по свидетельствам очевидцев девочку в неизвестном направлении увез неизвестный мужчина. Сотрудники полиции установили местонахождение ребенка, школьница была найдена на заправке во Флориде в 800 километрах от дома.

Вместе с девочкой находился 35-летний житель штата Висконсин. Предполагаемый похититель был арестован, в ближайшее время его доставят в суд Южной Каролины.

Несовершеннолетнюю передали законным представителям, девочка рассказала, что познакомилась с мужчиной в чате онлайн-игры, другие обстоятельства похищения не раскрываются в интересах ребенка.

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