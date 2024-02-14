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Рязанка с младенцем на руках поскользнулась и упала на лед во дворе дома

В Рязани женщина с младенцем поскользнулась и упала на лед

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В Рязани выходившая из подъезда женщина с младенцем поскользнулась и упала на лед. Об этом сообщает ya62.ru.

По информации издания, инцидент произошел 13 февраля в одном из дворов города. Выходившая из подъезда с младенцем на руках женщина поскользнулась и упала на лед вместе с ребенком, однако ей удалось удержать его в руках. Ставший свидетелем произошедшего прохожий подошел к россиянке и помог ей подняться.

Информации о состоянии матери и ребенка не поступало. Прочие обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в Оренбурге снег с крыши рухнул на коляску с ребенком возле многоквартирного дома в жилом комплексе «Времена года».

Ранее в Казани глыба снега рухнула с крыши дома на 11-летнего мальчика.

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