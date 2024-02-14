В российской школе обнаружили минометную мину

120-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в здании гимназии №12 в Краснооктябрьском районе Волгограда. Об этом сообщает портал «V1».

Опасную находку обнаружили на четвертом этаже волгоградской гимназии №12, минометная мина долгое время оставалась незамеченной. Руководитель образовательного учреждения, которая является депутатом Волгоградской областной думы, опровергла информацию об обнаружении опасного предмета.

По данным «V1», звонок о мине в школе в экстренные службы все же поступал.

«Да, позвонили, сообщили, что в здании нашли мину. На место сразу должны были выехать полицейские, а уже затем информацию об этой находке должны были дальше передать военным», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее во Владивостоке нашли три мины на месте снесенной детской площадки.