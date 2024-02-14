Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Чите предложили давать новым улицам имена, связанные с Китаем

Мэр Читы предложил называть улицы именами городов-побратимов из Китая и Монголии

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

История Читы связана с историей Китая, Монголии и других восточных стран и регионов, поэтому логичным шагом будет называть новые улицы именами, связанными с этими культурами и странами. Такое мнение высказал Глава Читы Евгений Ярилов, сообщение опубликовал его Telegram-канал.

Речь идет об улицах в микрорайонах, которые предполагается возвести в городе в соответствии с Мастер-планом. Предлагается дать улицам в этих микрорайонах называния в честь городов-побратимов Читы — Маньчжурии и Хайлар из Китая, Чойбалсан в Монголии и столицы соседней Бурятии Улан-Удэ.

«С городами Хайлар и Маньчжурия Читу связывает победоносная Маньчжурская наступательная операция в 1945 году по освобождению советскими войсками и монгольскими воинами Северного Китая от японских милитаристов, поставившая точку во Второй Мировой войне», — заявил Ярилов.

Город Чойбалсан назван в честь монгольского коммунистического политического деятеля Хорлогийна Чойбалсана, выступавшего союзником СССР.

До этого Китай назвал незаконными санкции ЕС и выступил за сотрудничество с Россией.

Ранее студенты из 24 стран Азии подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами