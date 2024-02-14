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Власти Воронежа опровергли сообщения о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище

Остатки БПЛА под Воронежем были обнаружены вдали от населенных пунктов

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Depositphotos

Правительство Воронежской области сообщило в своем Telegram-канале, что информация о возможной атаке беспилотника по нефтехранилищу в Воронежской области не соответствует действительности.

«Остатки БПЛА были обнаружены вдали от населенных пунктов и каких-либо инфраструктурных объектов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вероятный маршрут подобных летательных аппаратов могут определить только военные специалисты.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области. По его данным, это UJ-22 Airborne украинской UKRJET. Он был сбит над городом Семилуки 14 февраля в районе двух часов ночи.

До этого об инциденте рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в результате атаки беспилотника серьезных последствий не зафиксировали.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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