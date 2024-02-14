В Москве начали подготовку общественных наблюдателей к мартовским выборам

В столице стартовало очное обучение для тех, кто записался в Корпус наблюдателей на выборах президента России от Общественной палаты Москвы. Преподаватели столичных вузов расскажут участникам образовательных курсов об основах избирательного законодательства, разберут ситуации, которые могут возникнуть на участках в дни голосования.

В Общественной палате Москвы рассказали, что направления на участки кандидаты получат после пройденного обучения и успешно сданной аттестации.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Москвы Михаила Швыдкого, такая система позволит поддерживать высокий «московский стандарт» наблюдения за выборами.

Обращаясь к участникам церемонии открытия обучения, Швыдкой отметил, что система общественного наблюдения совершенствуется, на «московский стандарт» наблюдения за выборами ровняются многие регионы.

Общественных наблюдателей он назвал «непредвзятой силой, заинтересованной в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества».

Зампред Общественной палаты Москвы добавил, что общественные наблюдатели помогают выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений избирательного процесса.

Руководитель видеоцентра и контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов рассказал об особенностях работы видеонаблюдателей. Он пояснил, что из-за специфики деятельности их обучение организовано отдельным потоком.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.