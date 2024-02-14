Врачи назвали издевательством подарки россиянкам, решившимся на аборт

Если женщина решается на аборт, то ей нужна поддержка и психологическая помощь, а вручение ей в этом случае детских пинеток можно расценивать как «издевательство», считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Так она в беседе с НСН отреагировала на акцию «Детки в пинетках», которую запустили в поликлиниках Благовещенска.

Напомним, в благовещенских клиниках решили, что психологи будут проводить консультирование с женщинами по поводу отказа от аборта. В конце беседы вручать им пинетки, чтобы помочь маме осознать, что «ее не рожденный малыш уже живет». Участие психологов в этой работе Милютина оценила, отметив, что женщинам в такой ситуации необходима поддержка. Однако идею дарить подобные подарки врач осудила.

«Вручение пинеток – это издевательство, – заявила она. – По моему опыту, большинство женщин хотят детей. Не хотят детей мужчины, окружение женщины, родители, если девушки – молодые. А женщины в большинстве своем хотят детей. Поэтому прерывание беременности часто связано с социальными условиями».

По мнению Милютиной, решившаяся на аборт женщина должна увидеть социальную поддержку, так как больше всего ее пугает будущее и опасение, что у нее не будет материальной возможности воспитать ребенка.

«Поэтому здесь важна социальная и моральная поддержка, а не осуждение – эти пинетки, кроме издевательства, ни к чему не приведут», – заключила врач.

Общественники также призывали ввести в России премии для врачей, уговоривших женщину отказаться от аборта и назвать ее «Вифлеемский сертификат». Размер премии предложили приравнять к стоимости прерывания беременности.

Ранее решение о премировании врачей, отговоривших женщину от аборта, приняли власти одного из регионов России.