Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали издевательством подарки россиянкам, решившимся на аборт

Гинеколог Милютина: дарить пинетки решившимся на аборт женщинам – издевательство

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Если женщина решается на аборт, то ей нужна поддержка и психологическая помощь, а вручение ей в этом случае детских пинеток можно расценивать как «издевательство», считает гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Так она в беседе с НСН отреагировала на акцию «Детки в пинетках», которую запустили в поликлиниках Благовещенска.

Напомним, в благовещенских клиниках решили, что психологи будут проводить консультирование с женщинами по поводу отказа от аборта. В конце беседы вручать им пинетки, чтобы помочь маме осознать, что «ее не рожденный малыш уже живет». Участие психологов в этой работе Милютина оценила, отметив, что женщинам в такой ситуации необходима поддержка. Однако идею дарить подобные подарки врач осудила.

«Вручение пинеток – это издевательство, – заявила она. – По моему опыту, большинство женщин хотят детей. Не хотят детей мужчины, окружение женщины, родители, если девушки – молодые. А женщины в большинстве своем хотят детей. Поэтому прерывание беременности часто связано с социальными условиями».

По мнению Милютиной, решившаяся на аборт женщина должна увидеть социальную поддержку, так как больше всего ее пугает будущее и опасение, что у нее не будет материальной возможности воспитать ребенка.

«Поэтому здесь важна социальная и моральная поддержка, а не осуждение – эти пинетки, кроме издевательства, ни к чему не приведут», – заключила врач.

Общественники также призывали ввести в России премии для врачей, уговоривших женщину отказаться от аборта и назвать ее «Вифлеемский сертификат». Размер премии предложили приравнять к стоимости прерывания беременности.

Ранее решение о премировании врачей, отговоривших женщину от аборта, приняли власти одного из регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами