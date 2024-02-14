Живущий в США российский писатель Ник Перумов признался в желании вернуться

Живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов заявил о желании вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Однако в реальности возвращение маловероятно по экономическим причинам. Перумов рассказал, что после отъезда четверть века назад он с семьей жил в Техасе, а сейчас проживает в Северной Каролине.

«Это печальная реальность, конечно. Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы…» — заявил писатель.

Перумов пояснил, что в 1998 году он уехал из России «просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались». Свою писательскую деятельность он назвал «больше увлечением». Сейчас он работает «в лаборатории», не уточнив характер этой деятельности.

«Я всегда старался как можно чаще приезжать и стараюсь приезжать [в Россию]. Это сейчас стало трудно, но без России, без связи с родиной мы ничто», — сказал Перумов.

В интервью писатель отметил, что живущие в США простые люди оторваны от политики и все решения принимаются узким кругом элиты. По его словам, обычных американцев не волнует украинский конфликт.

Перумов стал известен в России после написания творческого продолжения серии книг «Властелин Колец» Дж. Толкиена и целого ряда других произведений в жанре фэнтези.

9 февраля стало известно, что российский писатель-фантаст Ник Перумов поддержал СВО.

«Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов. Это правило я, само собой, применяю и к себе, иначе грош ему цена», — написал Перумов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в России заочно арестовали живущего в Лондоне писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).