Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Живущий в США российский писатель Ник Перумов признался в желании вернуться

Перумов: я хотел бы вернуться, без связи с Родиной мы ничто

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Живущий в США российский писатель-фантаст Ник Перумов заявил о желании вернуться на родину. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Однако в реальности возвращение маловероятно по экономическим причинам. Перумов рассказал, что после отъезда четверть века назад он с семьей жил в Техасе, а сейчас проживает в Северной Каролине.

«Это печальная реальность, конечно. Как всякие русские люди, естественно, мы хотим вернуться, но увы, увы, увы…» — заявил писатель.

Перумов пояснил, что в 1998 году он уехал из России «просто потому, что надо было где-то работать, а в рынок мы не вписались». Свою писательскую деятельность он назвал «больше увлечением». Сейчас он работает «в лаборатории», не уточнив характер этой деятельности.

«Я всегда старался как можно чаще приезжать и стараюсь приезжать [в Россию]. Это сейчас стало трудно, но без России, без связи с родиной мы ничто», — сказал Перумов.

В интервью писатель отметил, что живущие в США простые люди оторваны от политики и все решения принимаются узким кругом элиты. По его словам, обычных американцев не волнует украинский конфликт.

Перумов стал известен в России после написания творческого продолжения серии книг «Властелин Колец» Дж. Толкиена и целого ряда других произведений в жанре фэнтези.

9 февраля стало известно, что российский писатель-фантаст Ник Перумов поддержал СВО.

«Жалки и достойны презрения те, кто сидя вдалеке от роковых событий, высокомерно обсуждают их с уютных диванов. Это правило я, само собой, применяю и к себе, иначе грош ему цена», — написал Перумов на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в России заочно арестовали живущего в Лондоне писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами