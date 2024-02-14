В Саратовской области девочка уехала на каникулы и забеременела

В Саратовской области 14-летняя школьница забеременела после того, как побывала в гостях у друга по переписке. Об этом сообщает «Вольск.ру» со ссылкой на источник.

Известно, что девочка из поселка Придорожный стала переписываться с 17-летним юношей из Вольска. Спустя некоторое время активного общения, в августе, он пригласил ее к себе, где они проводили время вместе.

В январе выяснилось, что школьница находится на 22-й неделе беременности. При этом молодой человек планирует жениться на возлюбленной.

Собеседник издания сообщил, что молодые люди цыгане. Юношу не привлекут к ответственности, так как оба были несовершеннолетними.

Ранее в Москве 14-летняя девочка забеременела предположительно от сожителя своей бабушки.