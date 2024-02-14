Психолог призвала не критиковать подростковую влюбленность

Взрослым не следует критиковать подростковую влюбленность, поскольку это чувство — важный этап в жизни ребенка. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева.

«Это может испортить отношения между родителем и ребенком и сблизить влюбленных — они сплотятся для того, чтобы вместе преодолевать препятствие в виде непонимающих взрослых», — предупредила психолог.

Она добавила, что если родители видят несоответствие партнера своему ребенку, ту лучшее, что они могут сделать, — это показать его со стороны. По ее словам, важно не отталкивать избранников своих детей, а, наоборот, чаще приглашать их в гости и вести семейные беседы.

«Обсуждать семейные ценности и просить партнера высказаться на важные для вашего ребенка темы. Вполне возможно, что, услышав размышления объекта воздыхания, ваша дочь или ваш сын задумаются о своем выборе», — заключила Васильева.

До этого ученые из университетов Канберры и Южной Австралии пришли к выводу, что в мозге влюбленного срабатывает особый механизм, благодаря которому у человека возникает ощущение исключительности своего партнера. Результаты исследования опубликованы в журнале Behavioral Sciences (Behav Sci).

Команда выяснила, что у влюбленных срабатывает система поведенческой активации (BAS). В его основе лежит повышение выработки гормонов окситоцина и дофамина.

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