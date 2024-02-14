В Самарской области ограничили работу мигрантов

Власти Самарской области запретили мигрантам работать в сфере образования и в сфере оказания транспортных услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что мигранты по патенту не смогут работать в общественном транспорте, такси, а также в сфере образования. Ограничения также затронут агентства по подбору персонала.

«Постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть с 24 февраля 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве области добавили, что губернатор региона Дмитрий Азаров поручил правоохранительным органам строго следить за исполнением постановления.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступал с инициативой депортировать иностранцев за домогательства в отношении граждан России.

Даванков сослался на постоянные жалобы от россиянок на домогательства со стороны приезжих.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.