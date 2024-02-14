Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Самарской области ограничили работу мигрантов

В Самарской области мигрантам запретили работать в такси и сфере образования

close
100%
Shutterstock

Власти Самарской области запретили мигрантам работать в сфере образования и в сфере оказания транспортных услуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отмечается, что мигранты по патенту не смогут работать в общественном транспорте, такси, а также в сфере образования. Ограничения также затронут агентства по подбору персонала.

«Постановление вступает в силу через 10 дней после его опубликования, то есть с 24 февраля 2024 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве области добавили, что губернатор региона Дмитрий Азаров поручил правоохранительным органам строго следить за исполнением постановления.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступал с инициативой депортировать иностранцев за домогательства в отношении граждан России.

Даванков сослался на постоянные жалобы от россиянок на домогательства со стороны приезжих.

Ранее отъезд эмигрантов назвали гуманитарной катастрофой для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами