Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на все области Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации ведомства, вся территория страны оказалась в красной зоне на карте тревог. В том числе сирены включились и в Киеве.

Утром в среду, 14 февраля, в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась сразу в семи областях Украины: в Николаевской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской.

Накануне в Херсоне произошли несколько взрывов. Об этом написало местное издание «Страна.ua». В населенном пункте зафиксировали сразу несколько взрывов. Однако другие подробности о текущей ситуации в городе не сообщили.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.