Флорист назвал способы, которые помогут продлить жизнь букету

Продлить жизнь подаренному букету можно, если обеспечить подходящие температурные условия и менять воду. Об этом «Москве 24» рассказал флорист Георгий Сухаржевский.

По его словам, цветы лучше помещать в относительно прохладном месте, где нет сквозняка. Воду в вазе необходимо менять хотя бы раз в два дня, ее количество будет зависеть от того, какие цветы человек получил в подарок.

«Розы любят, когда воды побольше. То есть покрыты должны быть хотя бы 15–20 см стебля. То же самое касается и гортензий. Практически вся ваза, в которой стоит этот цветок, должна быть наполнена водой», — отметил Сухаржевский.

Некоторым цветам, например ранункулюсам (лютику), не требуется большое количество воды. Помимо этого, для продления жизни букета можно купить специальные средства в цветочном магазине, добавил флорист.

«Как правило, они представляют собой порошок, основная задача которого — максимально снижать количество гнилостных бактерий, образующихся в воде в вазе с букетом», — заключил эксперт.

До этого Георгий Сухаржевский говорил, что россияне выбирают букеты нежной цветовой гаммы на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

Ранее сообщалось, что россиянин ради извинений перед девушкой украл букет, но потерял его и оказался под следствием.