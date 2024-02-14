В Вологде заявили, что «никто не сгонял» студентов и детей на интервью Путина в кино

На показ интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в вологодском кинотеатре пришло порядка 500 человек. Об этом «Газете.Ru» рассказали в администрации города. Там отметили, что на мероприятие привезли ветеранов, однако детей и студентов на показ «никто не сгонял».

«Зал вмещает в себя где-то 600 мест. Народу было в районе 500 человек, может быть, даже больше. Никто не ставил себе задачу считать по головам. Никаких детей, студентов никто не сгонял. Мы раскидали везде информацию о том, что будет это интервью. Директор кинотеатра подтвердил, что вчера после заявления мэра было очень много звонков. Сегодня на ступенях были странные люди, которые выясняли, кто вас сюда послал, зачем вы идете, зачем вам это нужно? Кто эти люди, мы не знаем, не выясняли, потому что мы не контролировали процесс. Зал был открыт, соответственно, все желающие могли прийти. Были ветеранские организации, которые приезжали из отдаленных районов города. И спасибо предприятиям, при которых существуют эти ветеранские организации, кто помог им добраться до города, потому что все-таки это люди пожилые. Мы считаем, что востребованность была, людям это было интересно», — сказали там.

В администрации уточнили, что в соцсетях жители просят организовать вечерний показ интервью для тех, кто днем работает.

«У мэра на странице есть комментарии по поводу того, чтобы сделали вечерний сеанс для тех, кто работает. Но пока вопрос решается, потому что это единственный кинотеатр в городе с таким большим экраном и удобным залом. Если будет такая необходимость, будет востребованность, то где-то в понедельник, вторник вечерний показ интервью будет сделан. Этот вопрос решается чисто организационно», — добавили там.

Власти Вологды заявили, что планируют и дальше транслировать на большом экране интервью высокопоставленных чиновников, если будет интерес от горожан.

«Все зависит от информационного повода, насколько это интересно. Интервью, которое состоялось с президентом, действительно было интересным, мы его очень долго ждали. И многим было интересно, что он заявит, что он расскажет. На многих встречах с мэром задавался вопрос в том числе и про интервью. Людям было интересно мнение мэра, что ему понравилось, что там было неожиданно. Если будет такая востребованность, если будет что-то интересное, мэр сказал, что будем делать», — заключили в мэрии.

Накануне мэр Вологды Сергей Воропанов анонсировал показ интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону в кинотеатре для тех, у которых не было возможности посмотреть его в интернете. Мероприятие было бесплатным и прошло в кинотеатре «Ленком» утром 14 февраля.

Ранее журналист Карлсон заявил, что Москва лучше любого города США.