Кинолог раскрыл феномен собачьей преданности

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО объяснил феномен собачьей преданности. По его словам, для питомца хозяин — это источник всех значимых ресурсов, ради которых он готов слушаться и выражать преданность.

«Собаки за долгие годы жизни рядом с человеком привыкли подстраиваться под разные ситуации. Животные привыкают к хозяину, демонстрируют преданность в обмен на блага, которые они привыкли от него получать: еду, ласку, обеспечение безопасности», — отметил Голубев.

Он добавил, что собаки пытаются предугадать, какое поведение будет одобрено хозяином, а также легко адаптируются под человеческие условия жизни. Со временем у животного формируется привязанность к человеку, которую и принято называть преданностью, заключил эксперт.

До этого Голубев перечислил главные ошибки в дрессировке собак. По его словам, питомца нельзя запугивать и пытаться постоянно доминировать. Вместо этого специалист посоветовал ориентироваться на животное, изучать его характер и особенности.

Он также отметил, что, чем чаще повторять команды, тем быстрее собака их усвоит.

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