В России продлили дачную амнистию для общих построек

Президент России Владимир Путин продлил «дачную амнистию» для общих построек до 2031. Подписанный президентом закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что действие закона распространяется на здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.

Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на них в упрощенном порядке. Для этого нужны правоустанавливающий документ, декларация, которая составлена председателем товарищества. Подготовка технического плана не требуется.

До этого депутат Андрей Турчак сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на некоторые виды построек, находящихся на участках: сараи, бани, теплицы.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».