Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России продлили дачную амнистию для общих построек

Путин продлил дачную амнистию для общих построек до 2031 года

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин продлил «дачную амнистию» для общих построек до 2031. Подписанный президентом закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что действие закона распространяется на здания и сооружения, которые относятся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.

Сейчас их можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на них в упрощенном порядке. Для этого нужны правоустанавливающий документ, декларация, которая составлена председателем товарищества. Подготовка технического плана не требуется.

До этого депутат Андрей Турчак сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, распространяющий «дачную амнистию» на некоторые виды построек, находящихся на участках: сараи, бани, теплицы.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами