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Россиянин получил пожизненное за надругательство над детьми вместе с женой

Петербуржец получил пожизненный срок за надругательство над детьми

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор семейной паре, которая насиловала своих и чужих детей. О решении суда сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине назначили пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима. Ему вменяли более десятка эпизодов о надругательстве над детьми младше 14 лет, а также использование несовершеннолетних в изготовлении порноматериалов и обороте детской порнографии. По данным «Фонтанки», подобный приговор вынесли впервые в отношении гражданина, который ранее не привлекался за аналогичные преступления и оставил жертв в живых.

Второй подсудимой вменяли меньшее количество эпизодов по статьям об изготовлении детской порнографии и ее обороте, без изнасилования. Ее суд приговорил к 17 годам в колонии общего режима.

Пара подвергала насилию родную дочь, приемного сына, а также его несовершеннолетних знакомых.

Ранее в Удмуртии развращавшего детей российского педофила отправили на принудительное лечение.

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