Участника проекта «Голос. Дети» задержали по подозрению в перевозке наркотиков

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Участник проектов «Голос. Дети» и «Ты супер!» 21-летний Виктор Борисов задержан в Москве по подозрению в перевозке наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Молодого человека задержали после проверки такси, в котором он был пассажиром. Инспекторы остановили машину около трех часов ночи для проверки документов у водителя. Однако пассажир настолько нервничал, что было решено досмотреть и его.

«У певца нашли пакет с мефедроном. Вещество изъяли и отправили на экспертизу. По факту перевозки наркотиков проводится проверка», — говорится в сообщении.

Масса изъятого вещества в сообщении не указана.

Мефедрон внесен в список препаратов, запрещенных к обороту на территории России.

14 февраля сообщалось, что российского полицейского поймали на продаже мефедрона.

8 февраля в Москве были арестованы женщины-курьеры и организатор контрабанды кокаина.

Ранее петербургская полиция накрыла наркоцех

по производству мефедрона.