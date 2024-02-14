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Роза Сябитова раскрыла формулу успеха в личной жизни

Сваха Роза Сябитова призвала не страдать из-за одиночества в День влюбленных

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Соведущая передачи «Давай поженимся!», сваха Роза Сябитова раскрыла россиянам формулу успеха счастливой личной жизни. Она призвала не страдать из-за одиночества в День всех влюбленных, а поставить себе конкретную цель и действовать, преодолевая трудности.

Если человека удручает чувство одиночества, нужно «сделать все», чтобы найти себе пару, в том числе – прочесть книги об отношениях, обратиться в специализирующиеся на этом организации, посоветовала Сябитова в эфире НСН.

«Все браки на небесах. Можно позвонить в небесную канцелярию и поинтересоваться: «Когда?» Мало хотеть – надо действовать, либо нужно перестать хотеть, — заявила сваха. — Формула успеха – привычка преодолевать трудности и способность достигать поставленных целей. Если поставить для себя цель быть в паре, выйти замуж или жениться – то пожалуйста, все способы уже давно предложены, опыт колоссальный».

В числе прочего Сябитова порекомендовала обратиться к друзьям с просьбой помочь подобрать пару и «встретиться с кем-то».

Напомним, психотерапевты россиянам советуют во время знакомств через брачное агентство беседовать о вещах, вызывающих эмоциональный отклик – например, о фильмах, путешествиях, хобби.

Роза Сябитова ранее попросила детей развеять ее прах над морем в Сицилии.

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