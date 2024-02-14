Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда Петр и Феврония заменят святого Валентина

Омбудсмен Волынец: россияне могут отмечать День влюбленных 8 июля

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

В России не следует запрещать празднование Дня святого Валентина, так как это неблагодарное дело, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее мнению, вместо этого нужно «мягко и аккуратно» популяризировать в России День святых Петра и Февронии, чтобы вместо 14 февраля россияне считали праздничной датой 8 июля.

«В наш праздник надо добавить атрибутов, символов, чтобы во всех регионах страны День святых Петра и Февронии праздновался — песни, стихи, программы. <…> Мы можем отмечать День влюбленных 8 июля, только нужно внедрить в него свои атрибуты, чтобы не было копирования», — пояснила Волынец в беседе с телеканалом «360».

Чтобы праздник стал по-настоящему популярным у россиян, нужно привлечь к этой работе актеров, музыкантов и блогеров, убеждена общественница. Она напомнила, что на Западе есть традиция праздничных фотосессий к 14 февраля, в которых участвовали разные звезды от Мэрилин Монро до Ланы Дель Рей. Подобные «фишки» Волынец призвала взять на вооружение и изменить под запросы россиян.

Еще один способ заменить Валентинов День Днем святых Петра и Февронии — привлечь к этой дате внимание детей и молодежи, добавила Волынец. По ее словам, сегодня к празднованию 14 февраля детей часто приучают родители, отмечающие эту дату.

«Со стороны семей важно показывать, разъяснять маленьким детям, что все идет из семьи, поэтому надо внедрять на уровне семьи правильные традиции», — заключила детский омбудсмен РТ.

Напомним, в Госдуме также предложили заменить День святого Валентина праздником в честь Петра и Февронии или более широко отмечать Сретение Господне. По мнению депутатов, преимущество российского праздника заключается в том, что в нем присутствуют семейные ценности и русские национальные традиции.

Ранее стало известно, сколько россиян в этом году будут отмечать День святого Валентина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами