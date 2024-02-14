Россиянам рассказали, когда Петр и Феврония заменят святого Валентина

В России не следует запрещать празднование Дня святого Валентина, так как это неблагодарное дело, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. По ее мнению, вместо этого нужно «мягко и аккуратно» популяризировать в России День святых Петра и Февронии, чтобы вместо 14 февраля россияне считали праздничной датой 8 июля.

«В наш праздник надо добавить атрибутов, символов, чтобы во всех регионах страны День святых Петра и Февронии праздновался — песни, стихи, программы. <…> Мы можем отмечать День влюбленных 8 июля, только нужно внедрить в него свои атрибуты, чтобы не было копирования», — пояснила Волынец в беседе с телеканалом «360».

Чтобы праздник стал по-настоящему популярным у россиян, нужно привлечь к этой работе актеров, музыкантов и блогеров, убеждена общественница. Она напомнила, что на Западе есть традиция праздничных фотосессий к 14 февраля, в которых участвовали разные звезды от Мэрилин Монро до Ланы Дель Рей. Подобные «фишки» Волынец призвала взять на вооружение и изменить под запросы россиян.

Еще один способ заменить Валентинов День Днем святых Петра и Февронии — привлечь к этой дате внимание детей и молодежи, добавила Волынец. По ее словам, сегодня к празднованию 14 февраля детей часто приучают родители, отмечающие эту дату.

«Со стороны семей важно показывать, разъяснять маленьким детям, что все идет из семьи, поэтому надо внедрять на уровне семьи правильные традиции», — заключила детский омбудсмен РТ.

Напомним, в Госдуме также предложили заменить День святого Валентина праздником в честь Петра и Февронии или более широко отмечать Сретение Господне. По мнению депутатов, преимущество российского праздника заключается в том, что в нем присутствуют семейные ценности и русские национальные традиции.

Ранее стало известно, сколько россиян в этом году будут отмечать День святого Валентина.