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Депутаты рассмотрят проект о расширении списка имеющих право оказывать медпомощь

В ГД рассмотрят проект о расширении списка лиц, которые могут оказать медпомощь

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Shutterstock

Государственная дума 15 февраля в первом чтении рассмотрит законопроект, который позволит расширить список специалистов без медицинского образования, которые могут оказывать медицинскую помощь. Комитет по охране здоровья поддержал проект, передает газета «Ведомости».

Документом предлагается с 1 марта 2024 года уравнять в правах с врачами специалистов с немедицинским образованием: клинических психологов, логопедов и специалистов по физической реабилитации. Для этого им требуется профильное образование и аккредитация. Изменения могут затронуть закон «Об охране здоровья».

Правительство поддержало идею уравнять врачей и людей с немедицинским образованием, однако предложило изучить, не чревато ли такое решение рисками. Также в кабмине попросили оценить социально-экономические последствия принятия закона.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья и соавтор законопроекта Бадма Башанкаев заявил, что для проведения полноценной реабилитации необходима команда различных специалистов, в том числе тех, у кого нет специализированного медицинского образования.

Парламентарий добавил, что граждане сейчас остро нуждаются в комплексной реабилитации на фоне спецоперации на Украине, пандемии и т.д.

Ранее сообщалось, что в российском городе беременным, обратившимся к врачу по поводу аборта, вручат подарок.

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