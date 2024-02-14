Эксперты назвали «позорным и унизительным» количество потребляемой россиянами рыбы

В России потребление рыбы упало до уровня 60-х годов XX века — ежегодно россияне съедают порядка 12-14 килограммов рыбы при рекомендуемой Минздравом норме в 28 килограммов. При этом в 2023 году отмечались рекордные объемы вылова, однако компаниям выгоднее направлять рыбу на экспорт, заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

В беседе с Общественной Службой Новостей Савельев назвал потребляемое россиянами количество рыбы «унизительным и позорным для страны с выходами в три океана, которую омывает 14 морей». По его мнению, потребление рыбы обрушили две основные причины: вывоз товара на экспорт и сильное подорожание на внутреннем рынке.

«К сожалению, больше половины того, что мы вылавливаем, вывозят на экспорт, потому что компании получают с этого больше денег, и везти с Дальнего Востока в Китай, например, ближе. А завозят в Россию то, что вообще завозить нельзя, что нужно запретить завозить, — тилапию, пангасиус. Это рыба, которую выращивают в канавах Юго-Восточной Азии, и она стоит здесь по цене чугунного моста», — пояснил аналитик.

На Дальнем Востоке выловили рекордные 610 тысяч тонн лососевых, однако при этом горбуша в Подмосковье стоит 540 рублей, констатировал Савельев.

«Скажите мне, пожалуйста, кто из пенсионеров, из социально необеспеченных семей, может позволить себе даже горбушу поесть?» — задался он вопросом.

Цены во многом объясняются желанием трейдеров приблизить их к общемировым, считает эксперт. При этом на международном рынке цена на товар, доходящий от рыбака до магазина, повышается в два-три раза за счет логистики и затрат на хранение.

Российская рыба ценится во всем мире за счет набора жиров и аминокислот, такого товара нет больше нигде, убежден специалист.

«И покупают ее за дорого. Поэтому рыбакам ее выгоднее продать в тот же Китай», — заключил он.

Напомним, по данным Росрыболовства, в 2023 году Россия экспортировала 2,2 млн тонн рыбной продукции, что на 12% превышает показатель предыдущего года. Ключевым покупателем российской рыбной продукции в 2023 году был Китай — эта страна за год нарастила закупки в два раза, до 1,21 млн тонн.

Ранее сообщалось о планах России запретить Британии вылавливать рыбу в Баренцевом море.