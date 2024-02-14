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Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за распространение фейков о российских Вооруженных силах. Соответствующий документ появился 14 февраля на сайте официального опубликования правовых актов.

Корректировки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Конфискация денежных средств или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности российского государства, за публичные оскорбления и дискредитацию армии, говорится в документе.

7 февраля Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии, призывы к антигосударственным действиям и другие преступления против безопасности России. Изменения внесут в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4).

Кроме того, статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополнят примечанием — под деятельностью, направленной против безопасности страны, будет пониматься совершение хотя бы одного из преступлений из приложенного списка, в том числе наемничества, дезертирства, неисполнения приказа, получения или дачи взятки. Всего в перечне более 30 уголовных статей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат разоблачил фейк про закон о конфискации имущества за дискредитацию ВС РФ.

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