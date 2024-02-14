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Путин подписал закон о праве регионов бороться с «наливайками»

Путин подписал закон о праве регионов с 1 апреля ограничивать работу «наливаек»

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с так называемыми «наливайками». Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Также закон ужесточает требования к продаже алкогольной продукции.

Закон вступает в силу с 1 апреля. В то же время положения, которые освободят от ответственности розничных торговцев алкоголем в новых регионах России, вступают в силу со дня официального опубликования закона. Они также распространяются на инциденты, которые возникли с 1 января.

Российские регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Власти регионов смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключением станут рестораны, отметили в документе.

Также закон запрещает делать пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если этого нет в госстандартах и техрегламентах.

Закон еще предусматривает запрет на использование названий алкогольной продукции, которые вводят покупателей и потребителей в заблуждение. Эти изменения нужны, чтобы предотвратить массовые отравления людей суррогатным алкоголем.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину из-за рейдов депутатов по «наливайкам».

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