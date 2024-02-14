Россиянка обвинила сожителя-рецидивиста в изнасиловании восьмилетней дочери

Жителя Алтайского края подозревают в изнасиловании восьмилетнего ребенка в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Об инциденте стало известно после того, как в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, 51-летний сожитель изнасиловал ее дочь накануне в их квартире на проспекте Большевиков. Об обстоятельствах произошедшего не сообщается.

После заявления мужчину оперативно задержали по месту жительства. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится под арестом.

За некоторое время до инцидента правоохранители уже обращали внимание на мужчину. Он был судим за кражу, вовлечение несовершеннолетнего в преступление, побои и угрозы.

Ранее в Астрахани мужчина изнасиловал и выбросил с пятого этажа беременную женщину.