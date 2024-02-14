Врач рассказала, почему людям старше 60 лет полезно есть шпинат

Людям старше 60 лет полезно включать в свой рацион шпинат, потому что он помогает в профилактике высокого давления, катаракты, укрепляет иммунную систему и костную ткань. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что в шпинате содержится калий, который выводит излишки жидкости и тем самым препятствует повышению давления, а также магний. Последний влияет на состояние нервной системы, снимает раздражительность, укрепляет костную ткань.

«В шпинате много каротиноидов. Он укрепляет зрение, иммунную систему, все слизистые, эндотелий сосудов. Шпинат даже полезен для профилактики развития катаракты, поскольку снижает количество свободных радикалов», — продолжила Соломатина.

Клетчатка в составе шпината поможет в борьбе с запорами, которые могут тревожить пожилых людей.

«В шпинате присутствует витамин K, который воздействует на формирование костной системы и необходим для нормальной свертываемости крови. Есть там и витамин E, который считается витамином красоты. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему», — добавила диетолог.

Однако она предупредила, что данное растение не стоит потреблять людям с повышенной свертываемостью крови, воспалительными заболеваниями кишечника в стадии обострения и подагрой.

Ученые из Тегеранского университета медицинских наук до этого выяснили, что экстракт шпината может ускорить заживление ран у крыс, больных диабетом.

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