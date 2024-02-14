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Российские коммунисты призвали признать святого Валентина фейковым персонажем

«Коммунисты России» предложили ГД признать святого Валентина фейковым персонажем

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Коммунисты России» отправили в Государственную думу обращение с предложением признать святого Валентина фейковым персонажем и запретить продавцам использование образа человеческого сердца на продукции. Об этом сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.

День святого Валентина (День всех влюбленных) — праздник католического происхождения, который ежегодно отмечается 14 февраля во многих странах мира. Назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин.

По мнению Малинковича, «навязанный российской молодежи» западными СМИ день святого Валентина — избыточный и сомнительный праздник. Он напомнил, что в России есть свои «дни влюбленных», один из них — День семьи, любви и верности, по-другому называемый Днем Петра и Февронии (святые Православной церкви. — Прим. ред.).

Также председатель «Коммунистов России» заявил, что ученые и Русская Православная Церковь давно доказали, что святого Валентина на самом деле не существовало. По его словам, в связи с этим Госдуме следует принять специальный закон, объявляющий этого «выдуманного персонажа фейком».

Ранее в Госдуме предложили заменить День святого Валентина праздником в честь Петра и Февронии.

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