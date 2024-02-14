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Суд арестовал школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника СВО

В Уссурийске суд арестовал девятиклассников, избивших и ограбивших участника СВО

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Depositphotos

В Приморском крае суд поместил под стражу четырех школьников, избивших и ограбивших в Уссурийске участника специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram cообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как заявили в прокуратуре Приморья, все четверо подозреваемых арестованы на срок 1 месяц 15 суток.

Накануне уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае рассказала, что школьники, которые напали на участника спецоперации в Уссурийске, находятся на профилактическом учете.

По данным следствия, инцидент произошел в конце января, когда подростки приехали к мужчине якобы из-за долга, а затем избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого сообщалось, что в ставропольском городе Невинномысск пьяная толпа избила участника спецоперации и его друга. Инцидент произошел ночью 4 февраля в одном из местных баров — «Текиле».

Ранее в Петербурге избили участника СВО за замечание о неправильно припаркованном авто.

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