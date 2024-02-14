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В Хабаровске вооруженный преступник похитил из офиса банка свыше 13 миллионов рублей

В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк на 13 миллионов рублей

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В Хабаровске вооруженный преступник похитил из банка более 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По информации ведомства, мужчина, у которого были предметы, визуально схожие с пистолетом и ручными гранатами, в вечернее время осуществил открытое хищение из офиса банка, расположенного на Краснореченской улице в Индустриальном районе города, 11 миллионов рублей, а также иностранной валюты. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

На место преступления незамедлительно прибыли патрульные экипажи полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа. Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс мероприятий, который направлен на установление личности преступника и его задержание.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция поймала двух школьников, ограбивших магазин и избивших продавца.

Ранее российский полицейский в магазине обезвредил мужчину с боевой гранатой.

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