В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области», — написал он.

Незадолго до этого ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

До этого Старовойт сообщил, что в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.