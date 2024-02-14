В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Курской области отменена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Внимание! Отбой ракетной опасности в Курской области», — написал он.
Незадолго до этого ракетную опасность отменили в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.
31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».
До этого Старовойт сообщил, что в городе Курчатов упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат. В этом городе находится Курская атомная электростанция.
Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.