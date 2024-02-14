Бахрейн выдал РФ похитившего 47 млн рублей россиянина

Гражданина РФ Джамиля Темирханова, обвиняемого в хищении более 47 млн рублей при строительстве многоквартирного дома в Республике Дагестан, экстрадировали в родную страну из Бахрейна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя российского министерства внутренних дел Ирину Волк.

Она отметила, что в период с января 2014 года по сентябрь 2018 года мужчина вместе с подельниками привлек десятки людей к участию в долевом строительстве жилого дома в городе Избербаш. При этом у злоумышленников не было разрешения на проведение работ, подчеркнула сотрудник МВД РФ.

«Всего было заключено 36 договоров. Не выполнив обязательства по завершению строительных работ и сдаче дома в эксплуатацию, фигурант присвоил более 47 млн рублей», — добавила Волк.

После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Однако Темирханов успел улететь за границу, в связи с чем в 2021 году его объявили в международный розыск.

Волк уточнила, что спустя два года мужчину задержали на территории Бахрейна. Узнать о местонахождении злоумышленника удалось по каналам Интерпола, подчеркнула она.

«Компетентные органы этого государства (Бахрейна. — «Газета.Ru») удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры РФ и приняли решение об экстрадиции Джамиля Темирханова», — рассказала официальный представитель МВД.

Ранее США выдали РФ мужчину, обвиняемого в эксплуатации несовершеннолетних.