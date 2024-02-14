В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого сирену ракетной опасности запустили в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Также ракетная опасность была объявлена в Курской области.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

До этого сообщалось, что украинский дрон-камикадзе 7 февраля атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

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